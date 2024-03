Adesso c’è l’Atalanta. La Fiorentina si mette subito a lavoro per mercoledì

Il campionato per la Fiorentina adesso potrebbe diventare un obiettivo secondario. C'è subito da concentrarsi sulla Coppa Italia contro l'Atalanta

Archiviata la sconfitta con il Milan, che pregiudica le possibilità di Europa dal campionato, la viola si rigetta sulle coppe. In particolare mercoledì ci sarà l'attesa sfida contro l'Atalanta. La Fiorentina sui social ha condiviso le foto della squadra in campo al Viola Park, pronta a preparare una partita cruciale nella stagione. Con i giocatori che ieri non stati impiegati. Le immagini: