Radio Bruno: Addio Torreira, è ufficiale. La chiamata con Pradè

Anche le ultime speranze sembrano ormai svanite. Lucas Torreira non giocherà più nella Fiorentina. Dopo i contatti delle ultime settimane con l'Arsenal, il club viola ha mollato definitivamente il colpo. A rivelarlo è il Pentasport di Radio Bruno che racconta di una telefonata andata in scena circa un'ora fa tra Daniele Pradè e il centrocampista uruguaiano. Il ds ha ufficializzato la scelta di non esercitare il diritto di riscatto da parte della Fiorentina e di non voler puntare più su di lui. E' attesa a breve una lettera dello stesso Torreira per salutare la sua (ormai) ex squadra via social.