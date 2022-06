Semplici: “Torreira via? Spero Italiano sia d’accordo. Su Vicario…”

"Quest'anno la Fiorentina dopo anni ha fatto un grande campionato e si respira un'aria diversa, di entusiasmo. Mi auguro si possa proseguire su questa via. Italiano ha fatto un grande campionato, va dato merito a lui e a chi l'ha scelto. Torreira e Odriozola? Sono due giocatori importanti, specialmente Torreira. Non sta a me dirlo ma l'uruguaiano è stato determinante per gioco, personalità e anche gol. Credo che la Fiorentina abbia deciso di puntare su Amrabat in quel ruolo. Mi auguro solo che la scelta sia condivisa con l'allenatore".