ACF, il settore scouting si potenzia: annunciata la partnership con StatsBomb

La partnership con StatsBomb dimostra l’impegno della società viola nell’implementazione delle football analytics

Parlando della partnership, Joe Barone, CEO di ACF Fiorentina, ha dichiarato: "Stiamo entrando in una fase molto importante per la crescita della Fiorentina. E’ fondamentale oggi per il Club poter avere a disposizione strumenti sempre più utili, performanti e all’avanguardia come quelli che ci fornirà Statsbomb, per continuare il nostro percorso".