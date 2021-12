Pres. Empoli su Parisi: “Potrebbe restare con noi almeno un altro anno”

Corsi avverte: "Non prenderemo in considerazione nessuna proposta a gennaio per Parisi, lo faremo solo quando saremo salvi"

Redazione VN

Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss parlando anche dell'obiettivo viola Fabiano Parisi. Queste le dichiarazioni del presidente dell'Empoli sul terzino sinistro azzurro: "Ha avuto un impatto importante con la Serie A, sta dando una mano dopo l'infortunio di inizio stagione. Si deve ancora completare, ma nelle ultime partite è stato davvero decisivo".

Corsi conclude: "Non prenderemo in considerazione nessuna proposta a gennaio per Parisi, lo faremo solo quando saremo salvi. Credo che potrebbe restare almeno un altro anno all'Empoli, magari così ce lo godiamo un altro po' noi".