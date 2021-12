Avanti tutta su Ikoné. Mayoral ok, ma occhio a Joao Pedro e Toni Martinez

La Fiorentina vorrebbe l'attaccante spagnolo in prestito così da poter investire soldi freschi su altri profili

Punto sul mercato viola all'interno delle pagine sportive de La Nazione. Avanti tutta su Ikoné e Borja Mayoral: appare in discesa la trattativa per portare a Firenze l'esterno del Lille, reduce dall'ottima prestazione in Champions. Va avanti anche quella per l'attaccante spagnolo, anche se in questo caso la Fiorentina continua a battere con forza sul prestito con l’obiettivo di evitare un esborso economico importante. Soldi - si legge sul quotidiano - che potrebbero far comodo per accendere altre situazioni. ToniMartinez del Porto, ad esempio, come primo candidato al ruolo di vice Vlahovic, è una manovra seguita con attenzione in casa viola, ma c’è dell’altro.