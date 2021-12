Vlahovic, la Juve vorrebbe un affare ‘alla Chiesa’. Ma c’è l’Arsenal in pressing

I conti non permettono grosse spese e i bianconeri spingono per una formula comoda

Non è certamente un mistero che Dusan Vlahovic sia in cima alla lista dei desideri della Juventus e non solo. Tuttavia, alla Continassa le casse languono e i bianconeri saranno costretti a vendere prima di poter comprare. In ogni caso, non sono previsti grossi esborsi di denaro anche a fronte di grossi investimenti. Ecco perché Cherubini e i suoi uomini vorrebbero portare Vlahovic a Torino con una formula simile a quella con cui hanno acquistato Federico Chiesa. Sul serbo, intanto, continua imperterrito il pressing dell'Arsenal. A scriverlo è Tuttosport.