Fiorentina, domani Commisso parlerà in conferenza stampa. Le info

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso risponderà alle domande dei giornalisti, domani alle 13:00 in conferenza stampa

Non il Ds Daniele Pradé, come ventilato in un primo tempo, sarà direttamente il patron gigliato a prendere la parola. Possibile che Commisso voglia affrontare in prima persona alcuni dei temi più caldi in casa viola, a partire dal caso Torreira. Così comunica la Fiorentina, in una nota ufficiale: