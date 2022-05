VN – Caso Torreira, in settimana Pradè farà chiarezza sulla vicenda

Pradè in settimana farà chiarezza sulla vicenda Torreira e sui motivi dell'addio dell'uruguaiano

Lucas Torreira si allontana sempre di più dalla Fiorentina. L'uruguaiano non proseguirà (con suo dispiacere) in maglia viola e ora dopo ora emergono dettagli nuovi riguardo alla rottura tra il centrocampista e la società viola. Per questo motivo, secondo quanto raccolto da Violanews.com, nel corso della prossima settimana il direttore sportivo Daniele Pradè cercherà di mettere la parola fine alla vicenda, per fare chiarezza sui motivi che hanno portato alla rottura e fornire la posizione ufficiale della società.