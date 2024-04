ACF: Commisso felice per il ritorno alla vittoria. Ora testa a Bergamo

La soddisfazione del presidente viola Rocco Commisso per la vittoria di Salerno. Vittoria che dà morale per i prossimi impegni

La vittoria che rilancia la Fiorentina anche in campionato è stata accolta con piacere da Rocco Commisso. Nel post partita di Salerno infatti, il presidente viola ha parlato al telefono con il mister Vincenzo Italiano, ma anche con gli autori dei gol Kouame ed Ikoné. Il numero 1 viola si è voluto congratulare con i due giocatori che hanno deciso la gara dell'Arechi, e si è detto soddisfatto per il ritorno ai tre punti e per la difesa che non ha subito gol. Prossima fermata, Bergamo.