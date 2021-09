ACF, cambia la fornitura auto: ecco il nuovo Official Supplier 21-22

La consegna è avvenuta nella giornata di oggi, presenti il direttore generale Joe Barone e l'allenatore Vincenzo Italiano per l'occasione

Come rende noto la Fiorentina sui social, è stata consegnata ufficialmente la nuova flotta auto del Club Viola targata Hyundai e fornita da Gruppo Brandini, Official Supplier per la stagione viola 21-22.