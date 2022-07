Acerbi spinge per la cessione con la Lazio. Fiorentina alla finestra

Tra i profili che la Fiorentina sta seguendo per rafforzare la difesa in caso di addio di Milenkovic c'è anche quello di Acerbi della Lazio

La Fiorentina , in attesa di finalizzare i colpi già impostati sul mercato per il centrocampo, la porta e l'attacco, continua a monitorare anche la situazione relativa al reparto dei difensori centrali. In caso infatti di addio di Milenkovic i viola saranno chiamati ad intervenire per cercare un sostituto di livello.

Un nome papabile potrebbe essere quello di Francesco Acerbi, che scalpita per lasciare la Lazio. La rottura con la tifoseria è ormai insanabile e i suoi agenti sono al lavoro per trovargli una nuova destinazione. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Milan, Inter, Juve e Fiorentina tergiversano, anche se ora come ora l'ex difensore di Sassuolo e Milan andrebbe ovunque pur di non presentarsi il 9 luglio ad Auronzo per il ritiro biancoceleste. -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A