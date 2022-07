Salah, senza il rinnovo l’agente Ramy Abbas già in contatto con il Chelsea

In Inghilterra il tabloid The Sun riporta un'indiscrezione che ha del clamoroso. Nei giorni scorsi il Liverpool ha prolungato il contratto di Mohamed Salah per una cifra record di 400mila sterline a settimana, ma se l'ex viola non avesse rinnovato con i Reds il suo agente Ramy Abbas era già in contatto con il Chelsea, prima squadra inglese dell'egiziano. Poi il passo indietro e la decisione di restare ancora al Liverpool.