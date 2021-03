Accardi: “Fiorentina buona squadra, ma contano le motivazioni”. Su Prandelli…

L’operatore di mercato Beppe Accardi ha parlato delle dimissioni di Cesare Prandelli e della lotta nei bassifondi della classifica. Queste le sue dichiarazioni a tuttomercatoweb: “L’addio di Prandelli alla Fiorentina? È la dimostrazione che il calcio sta diventando talmente esasperato che chi ha vissuto per tanti anni questo mondo potrebbe non reggere. Se Iachini salverà la Fiorentina? La Fiorentina è una buona squadra, ma bisogna capire come si comporterà anche l’ambiente. Le motivazioni faranno la differenza. Chi è abituato a lottare per la salvezza è più avvantaggiato, penso al Cagliari che queste caratteristiche ce l’ha nel dna”.