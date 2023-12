Abbruscato: “La Fiorentina ha l’anima di Italiano. Difficile trovare un bomber”

"Il Verona? E' partito bene, poi ha avuto una flessione. Non è semplice allenare gli scaligeri. Gli ultimi sono stati risultati bugiardi. La rosa è composta da buoni giocatori, manca un po' d'armonia nella manovra. La Fiorentina? Italiano sta facendo un ottimo lavora da otto anni. Non sta sbagliando una stagione. La Fiorentina ha principi di gioco chiari. Tutti i giocatori sono coinvolti e segnano. La Fiorentina rispecchia l'anima di Firenze e di Italiano. Italiano in versione calciatore? Era un centrocampista tecnico con una grande visione di gioco. Era capace di mettere la palla dove voleva. Le difficoltà degli attaccanti? Le difficoltà della Fiorentina sono quelle di tante squadre che non si riconoscono più in un bomber. E' difficile, nel calcio di oggi, che ci sia un attaccante capace di segnare 15-20 gol in campionato. Uno degli ultimi, a Firenze, è stato Toni, ma oggi è difficile trovare quel tipo di finalizzatore. Non c'è da stupirsi, ma sono sicuro che Beltran arriverà in doppia cifra a fine campionato".