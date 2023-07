Abbonamenti, crescono i numeri in casa viola. E rispetto allo scorso anno…

Ottimi i numeri fino a questo momento in casa Fiorentina per quanto riguarda la vendita del abbonamenti per la stagione 2023/24

Ottimo, almeno per il momento, l'andamento riguardante la campagna abbonamenti in casa Fiorentina per la stagione 2023/24, nonostante le tante critiche arrivate all'inizio della stessa per il rincaro dei prezzi. Come raccolto dal Corriere dello Sport infatti, sono già circa 14.000 le tessere vendute, un numero superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, considerando anche che la Curva Ferrovia è chiusa. L'obiettivo della società sarebbe quello di toccare e magari superare la quota della passata stagione di 21.325 abbonati, di modo da garantire un'affluenza allo stadio di quasi 30.000 persone ad ogni gara casalinga. La sensazione, però, è che molte persone, dopo le due finali perse, siano in attesa del grande colpo di mercato per avere il via libera e riconfermare la loro presenza al Franchi. Ricordando che la chiusura della campagna abbonamenti è prevista per l'11 agosto.