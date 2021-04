A tutto Igor: “A sedici anni volevo chiudere col calcio. Malcuit? Il più matto”

Il difensore brasiliano si racconta a 360 gradi

"Ho recuperato bene dell'infortunio e ho lavorato tanto per tornare il prima possibile. Il mister lo ha compreso e mi ha fatto giocare. Stare fuori non è stato semplice ed è stato il momento più difficile della mia carriera. In quei momenti serve essere forti con la testa. Il calcio? Il mio sogno fin da bambino. A sedici anni volevo smettere di giocare perché il mio allenatore mi spostò in difesa da centrocampo. Ho telefonato a mio papà per dirgli che volevo smettere ma in seguito mi sono abituato. La patente? Faccio l'esame la settimana prossima. Vediamo, non è semplice. Atteggiamento contro la Juve? Quando scendo in campo do il massimo per me e per la squadra, lo stesso fanno i miei compagni. Per me è stata una grande fortuna giocare contro i bianconeri."