“A Empoli tutti in treno!”. L’iniziativa organizzata dalla Curva Fiesole

La Curva Fiesole per la sfida al Castellani contro l'Empoli organizza la trasferta per sostenere la Fiorentina

Domenica 18 febbraio la Fiorentina scenderà al Castellani per sfidare l'Empoli di Nicola. Per effettuare la trasferta la Curva Fiesole ha imbastito l'iniziativa “Tutti a Empoli in treno!” per raggiungere la Provincia di Firenze. Il treno in questione è il regionale numero 18291 che partirà da Santa Maria Novella alle 12:16 e arriverà a Empoli alle 12:52. Qui sotto l'annuncio della Curva: