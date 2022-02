A Bergamo la prima impresa di Italiano: ripetersi per ritrovare sé stessi

Cinque mesi fa la prima impresa di Italiano. Oggi la Fiorentina vuole ripetersi per tornare a vincere, ma soprattutto, per convincere

Non è campionato ma Coppa Italia, non ci sarà Dusan ma ben due attaccanti pronti ad alternarsi ma l'unica cosa che è rimasta è la voglia di ripartire e dimostrare che questa Fiorentina è in grado di ripetersi. Il 3 a 0 contro la Lazio è stato un risultato pesante che, complici anche gli ultimi avvenimenti del calciomercato, ha minato le certezze di un gruppo fin qui solido, anche nelle sconfitte. E proprio dal gruppo dovrà ripartire la Fiorentina, aspettando che i nuovi si inseriscano, per tornare a vincere ma soprattutto a convincere. Staccarsi dal passato non è mai una cosa semplice, ci vuole tempo e pazienza, ma questa squadra dovrà farlo con grande velocità se vuole mantenere accese le speranze europee. E poi, non dimentichiamoci che c'è in ballo un trofeo, che potrebbe rivelarsi una scorciatoia per accedere in Europa. Insomma, i compromessi per vedere una grande Fiorentina ci sono, adesso la parola spetta al campo. Vedremo se Italiano e il suo gruppo riusciranno a ritrovare sé stessi, con la consapevolezza che ancora non è finita.