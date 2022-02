Repubblica – Tre motivi per provare a vincere la Coppa Italia

Ci sono almeno tre buoni motivi per provare a vincere la Coppa Italia. La Fiorentina deve farne un obiettivo della sua stagione

Sulle pagine di Repubblica troviamo un approfondimento sulla Coppa Italia, con la Fiorentina impegnata contro l'Atalanta. Il trofeo tricolore deve essere un obiettivo e secondo il quotidiano ci sono almeno tre buoni motivi. Il primo è pratico e semplice: chi trionfa ha diritto a un posto in Europa League e gioca la Supercoppa Italiana. Inutile dire che potrebbe essere una porta si servizio dalla quale sedere al tavolo dei grandi club mettendo solide basi. Una Fiorentina in Europa è più appetibile sul mercato e in un colpo spazzerebbe via le ombre di Vlahovic.