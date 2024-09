Israle-Italia di Nations League: in attacco, come confermato dallo stesso CT Spalletti ci sarà un'opportunità per Moise Kean

Domani la Nazionale di Luciano Spalletti sfiderà Israele in campo neutro, seconda partita della fase a gironi di Nations League. Le ultime di formazione sull'Italia dopo la rifinitura alla Bozsik Arena di Budapest, dove si disputa la gara. In attacco, come confermato dallo stesso CT Spalletti ci sarà un'opportunità per Moise Kean. Dubbio alle spalle del centravanti della Fiorentina: la sorpresa può essere Brescianini, in ballottaggio con Raspadori. Retegui può trovare spazio a gara in corso, così come Zaccagni pronto alla staffetta. Dove ci sarà ricambio è sulle fasce. Bellanova e Udogie sperano di entrare nel blocco dei titolari. In mezzo Frattesi, Ricci e Tonali potrebbero essere confermati. ma Fagioli si candida. In difesa Gatti dovrebbe prendere il posto di Di Lorenzo.