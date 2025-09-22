Buon compleanno maglia viola! Lo speciale con tutte le maglie della storia

Oggi la maglia della Fiorentina compie 96 anni. La prima volta in cui la squadra gigliata abbandonò la casacca a "striscioni" biancorossi per scendere in campo con la nuova maglia viola, su esplicita volontà del Marchese Ridolfi (e non certo a causa di un lavaggio sbagliato), risale all'amichevole disputata il 22 settembre 1929 contro la Roma nello stadio di via Bellini. Da notare come la squadra capitolina, che vinse 3-0, schierasse a centrocampo Fulvio Bernardini, futuro allenatore del primo scudetto viola vinto 27 anni più tardi. La foto della formazione gigliata si riferisce a quella storica gara, in cui la Fiorentina schierò in porta il portiere di riserva Arturo Maffei, futuro primatista italiano nella specialità del salto in lungo, che sfiorò il podio alle olimpiadi di Berlino nel 1936 in cui trionfò Jesse Owens. Le strade di Maffei e Bernardini, poi, si incrociarono nuovamente visto che l'ex olimpionico fu il preparatore della grande Fiorentina allenata proprio dal "dottore" negli anni cinquanta -> CLICCA PER VEDERE LE MAGLIE VIOLA DELLA STORIA DAL 1929 AL 2025