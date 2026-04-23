Ritiratosi nel 2024, Javier Pastore è stato uno dei centrocampisti argentini più importanti di quest'epoca. Esploso al Palermo, consacratosi al PSG, per poi perdersi un po' nel rientro in Italia con la Roma.
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VIDEO – La top XI di Pastore: a centrocampo c’è anche un ex Fiorentina
L'argentino ha scelto la sua top XI, ruolo per ruolo, prendendo le opzioni da un roster di calciatori. Tra questi c'è anche un ex Fiorentina
Adesso, durante un evento per Betsson, l'argentino ha scelto la sua top XI, ruolo per ruolo, prendendo le opzioni da un roster di calciatori. Tra questi, nel suo magnifico centrocampo, c'è anche un ex calciatore della Fiorentina. Ecco il video qui sotto della pagina Instagram Il Salotto del Pallone
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