VIDEO – Lotito contro tutti: “Sarri pensi a fare l’allenatore. Baroni? Uno scemo”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, torna protagonista con l’ennesima telefonata con un tifoso biancoceleste. Il patron è ormai noto per queste conversazioni private che spesso finiscono per circolare online, nelle quali risponde direttamente alle domande dei sostenitori scontenti e si lascia andare a commenti molto diretti sulla situazione della squadra. In questa occasione Lotito si è sfogato soprattutto nei confronti di Maurizio Sarri, accusandolo di non valorizzare adeguatamente i giocatori a disposizione.
Nel corso della telefonata il presidente ha poi attaccato anche Marco Baroni, definendolo addirittura “scemo” per quanto accaduto nella sfida contro il Bodo Glimt della scorsa stagione, quando – secondo Lotito – fece tirare un rigore all’infortunato Castellanos. Non sono mancate infine alcune considerazioni sulla gestione di altri club, con un riferimento critico anche alla Fiorentina, indicata dal presidente come esempio di amministrazione poco lungimirante
