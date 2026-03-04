VIDEO – Lotito contro tutti: “Sarri pensi a fare l’allenatore. Baroni? Uno scemo”

Claudio Lotito si sfoga in una telefonata con un tifoso: attacchi a Sarri, Baroni e anche alla gestione della Fiorentina. Guarda il video

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, torna protagonista con l’ennesima telefonata con un tifoso biancoceleste. Il patron è ormai noto per queste conversazioni private che spesso finiscono per circolare online, nelle quali risponde direttamente alle domande dei sostenitori scontenti e si lascia andare a commenti molto diretti sulla situazione della squadra. In questa occasione Lotito si è sfogato soprattutto nei confronti di Maurizio Sarri, accusandolo di non valorizzare adeguatamente i giocatori a disposizione.