WEEK END VIOLA – Tutte le partite delle giovanili

Gli Under 18 purtroppo sono stati eliminati dal torneo di Viareggio agli ottavi di finale perdendo al Viola Park contro i nigeriani del Mavlon. Beffa per i viola che riescono a rimontare il doppio svantaggio, con gli ospiti in dieci uomini, al novantesimo minuto, ma perdono nel recupero. Il loro campionato ripartirà da Lecce. Fiorentina nona con 29 punti in diciotto partite Lecce tredicesima con 19 punti in diciannove partite.

La Fiorentina Under 17 la scorsa settimana ha riposato. Il percorso viola riprenderà il prossimo week end a Palermo contro i rosa-nero. La Fiorentina guida la classifica con 46 punti in diciassette giornate segue la Roma a 39 punti. Il Palermo è quarto con 30 punti in piena lotta per i posto play off scudetto.

I giovani Under 16 e Under 15 ha disputato la scorsa domenica due partite al Viola Park contro la Ternana, entrambe sono finite con un pareggio. Iniziamo dalla U. 16, 1-1 contro i rosso-verdi, che, dopo il gol di Tonti, si è fatta raggiungere nel recupero del primo tempo. Con questo pareggio sale a 22 punti ottavo posto in classifica. La prossima partita del week end sarà a Salerno dove troverà una squadra con due punti in meno in classifica. I giovani viola possono ancora sperare di raggiungere un posto per i play off scudetto. I ragazzi dell'Under 15 invece domenica scorsa con la Ternana hanno fatto 2-2 e questo pareggio a permesso alla Roma di staccarsi in classifica rimanendo sola al secondo posto con 38 punti, Fiorentina 36. L'Empoli guida con 41 punti. Il prossimo incontro valido per la diciannovesima giornata sarà anche per gli U 15 in trasferta con la Salernitana nona in classifica con 16 punti.

