WEEK END VIOLA – Tutte le partite delle giovanili in programma

La Fiorentina Under 17 questa settima disporrà di un turno di riposo dopo la vittoria sul Bari dello scorso week end. Anche questa partita è stata vinta in rimonta la formazione viola con reti di Sanogo e Maiorana. Fiorentina nettamente in testa alla classificacon 46 punti.

I giovani della squadra U 16 che lo scorso fine settimana hanno vinto 3-0 in casa del Frosinone, con reti di Melai, Sousa e Martini, affronteranno al Viola Park la Ternana domenica ore 18.15. La classifica del girone C è dominata dall'Empoli con 41 punti Fiorentina ottava con 21 punti Ternana quinta con 25 punti in zona play off.

Concludiamo questa rassegna con i Giovanissimi U 15, anche loro affronteranno domenica alle 16.30 la Ternana al Viola Park. I viola hanno superato la delusione della pesante sconfitta casalinga con la Roma di due settimane fa vincendo sul campo del Frosinone per 2-1 con reti di Luka e Azzi. Quella con Ternana sarà una partita importante per la Fiorentina seconda in classifica con la Roma con 35 punti a soli tre punti dalla capolista Empoli che però ha una partita in più.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.