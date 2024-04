WEEK END VIOLA: tutte le partite delle giovanili

La squadra degli Under 17, che sta dominando il girone C con 61 punti a tre giornate dalla fine con dodici punti di vantaggio sull'Empoli, attuerà il suo turno di riposo e quindi questo fine settimana non scenderà in campo.

Gli Under 16 lo scorso fine settimana hanno vinto in casa col Bari per 2-0 e si apprestano alla lunga trasferta di Cosenza per la prossima di campionato. Si disputerà la penultima giornata, con una classifica corta dal terzo posto (Lazio 37 punti) al settimo (Ternana 31). Le prime sei passeranno alla fase finale, i Viola con 35 punti sono quarti e puntano alla vittoria contro il Cosenza (19 punti) per guadagnare i play off.

I giovanissimi dell'Under 15 nell'ultima giornata hanno vinto col Bari 4-1 e anche loro si recheranno in Calabria insieme agli Under 16. Attualmente la classifica è guidata da Empoli e Roma con 54 punti, Fiorentina 51. Questa domenica l'Empoli avrà il turno di riposo la Roma sarà a Bari, mancano due giornate al termine. A Cosenza la Fiorentina non potrà sbagliare contro la squadra penultima in classifica con 11 punti.

