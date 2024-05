UNDER 17 Play off scudetto, Viola direttamente ai Quarti di Finale

Terminata la fase a gironi del campionato Under 17 per le squadre di A e B, la Fiorentina grazie al primo posto nel gruppo C partirà dai Quarti di Finale.

La sconfitta subita a Roma contro i giallo rossi per 4-0 nell'ultima giornata non ha influito sulla classifica dei Viola che hanno chiuso in testa il girone C. Adesso la fase finale che porterà all'assegnazione dello scudetto di categoria. Di seguito il calendario e le date con tutte le formazioni qualificate.