Under 16, finale scudetto Fiorentina-Roma. Data, orario e dove vederla

La Fiorentina Under 16 affronterà l'ultimo atto della sua stagione giocandosi la finale scudetto contro i pari età della Roma

Dopo la finale scudetto Under 15 che ieri sera ha visto trionfare l'Inter sull'Empoli, adesso tocca all'Under 16 Serie A e B. Da una parte la Fiorentina, alla sua prima finale di categoria, dall'altra la Roma, campione in carica, alla sua terza finale dopo quella persa nel 2017 (Roma-Milan 2-5) e quella vinta nella passata stagione (Milan-Roma 0-1 dts). La partita si disputerà domani, lunedì 26 giugno, alle ore 20.00 allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, con diretta tv su DAZN e figc.it, e diretta testuale su Violanews.com. Su numericalcio.it tutti i risultati e i marcatori del campionato Under 16