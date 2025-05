U15, Napoli-Fiorentina 1-2: Croci dal dischetto porta la viola alla vittoria

Dopo aver eliminato il Monza, la Fiorentina Under 15, affronta il Napoli nella gara di andata dei quarti di finale dei play-off. La partita termina 1-2 in favore della Fiorentina. Il ritorno è fissato per domenica 24 maggio al Viola Park: in caso di parità si giocheranno i supplementari, ma non i rigori. In caso di ulteriore pareggio dopo l'extra-time sarà la Fiorentina a passare il turno in virtù della migliore posizione in classifica.