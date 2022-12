Tutto sul weekend delle formazioni viola

Questa settimana la Fiorentina femminile di Panico trionfa sul Como per 3-2, portandosi a casa i 3 punti (qui il racconto della partita). Questa vittoria permette alla formazione viola di raggiungere la terza posizione in classifica. Gli under 18 invece conquistano il pareggio in casa contro la Roma per 0-0. Restano comunque primi in classifica con 23 punti. La Fiorentina under 17 perde in casa contro la Juventus per 3-2 (qui il racconto della partita). Restano comunque in quinta posizione nella classifica del campionato. Sia gli under 16 che gli under 15 pareggiano fuori casa contro il Bologna. In classifica rimangono rispettivamente primi e quinti.