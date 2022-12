Fiorentina-Juventus Under 17: segui la cronaca della partita in tempo reale.

Segui con noi il LIVE della partita Fiorentina Juventus valevole per il campionato Under 17. Calcio d'inizio ore 11:00

La Fiorentina Under 17 di mister Galloppa affronta la Juventus allo stadio Magnolfi di Calenzano. I viola, in caso di vittoria, avranno l'opportunità di raggiungere i bianconeri in classifica e di avvicinarsi al Genoa capolista.