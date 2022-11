Tutto quello che è successo nel week end viola

Ecco cosa è successo questo fine settimana nelle altre squadre della Fiorentina; dalla Primavera agli Under 15.

Edoardo Bellini

Questo fine settimana non ha visto impegnata la Primavera di Aquilani, che al momento si trova a metà classifica in sesta posizione. In campo invece le giocatrici viola, che hanno rifilato una pesante sconfitta per 1-6 nel match contro il Milan (qui il racconto della partita) e in classifica rimangono al terzo posto a 8 punti dalla capolista Roma.

L'Under 18 torna in campo dopo il periodo di riposo, crollando nel derby toscano contro l'Empoli per 2-1; tuttavia la Fiorentina resta in prima posizione guidando la classifica del girone A con 3 punti di vantaggio sulla Roma. In campo anche l' Under 17, uscito sconfitto dal big match contro il Genoa per 3-2, il quale ha dato dimostrazione della sua forza ribaltando la partita nel secondo tempo. La Fiorentina di mister Galloppa si trova adesso in quarta posizione a 4 punti di distanza dalla squadra rossoblu, situata al vertice della classifica.

Gli Under 16 di mister Capparella hanno trovato la vittoria di misura in casa contro il Napoli per 1-0, mantenendo la testa della classifica del Girone C con 5 punti di vantaggio sull'Empoli (qui il racconto della partita). Infine dobbiamo menzionare l'importante vittoria degli Under 15, i quali hanno battuto in casa un insidioso Napoli per 2-1, scavalcandolo in classifica finendo in quinta posizione del Girone C a ben 12 punti dalla capolista Empoli (la cronaca della partita).