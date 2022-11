Under 15 Fiorentina-Napoli: vittoria importante per i viola

Rivivi la diretta di Fiorentina Napoli, partita valevole per l'ottava giornata del campionato Under 15

La Fiorentina Under 15 ha affrontato questa mattina alle 12 il Napoli allo stadio Gino Bozzi, trovando una vittoria importantissima per il morale e per la classifica. La prima frazione di gioco è stata molto combattuta a centrocampo, con il Napoli che avrebbe meritato qualcosa in più; tuttavia i viola sono stati bravi nel trovare il gol del vantaggio con Lorusso , prima delle fine del primo tempo. Nel secondo tempo il Napoli si fa sotto della squadra di casa, riuscendo a pareggiare i conti pochi minuti dopo l'inizio della seconda frazione di gioco.I viola sono ''rimasti'' in partita, creando molte azioni pericolose ai danni del Napoli e trovando il gol del raddoppio con un fortunoso autogol.