Tutto quello che è accaduto questo fine settimana viola

Il fine settimana viola si è aperto con una sconfitta della Primavera di mister Aquilani contro la Sampdoria, perdendo in casa per 0-1. Al momento i viola vedono allontanarsi le prime posizioni della classifica ,trovandosi sesti a quota 26 punti. In campo invece gli Under 18, anche loro usciti sconfitti in casa contro il Sassuolo, con risultato di 1-2. Sbloccano la partita i neroverdi allo scadere del primo tempo; poi nella seconda frazione di gioco pareggia i conti la Fiorentina con Mendoza su rigore; pochi minuti dopo il raddoppio degli ospiti che sigilla definitivamente la partita. I viola di mister Papalato restano in terza posizione a 25 punti, a 5 punti dalla capolista Roma.

L' Under 17 vince di misura contro la Sampdoria(qui il racconto conto della partita), con risultato di 1-0. Vittoria importante dei viola per il morale e soprattutto per la classifica, che ora si trovano in terza posizione in classifica del girone A a quota 33 punti, a soli 5 punti di distanza dal Parma momentaneamente al vertice. Anche l'Under 16 di mister Capparella trionfa per 4-2 in casa contro il Perugia. Ennesima partita vinta dei viola, i quali stanno dimostrando forza e maturità in campo, non sottovalutando nessuna squadra e puntando a un unico obiettivo: vincere il campionato.Infatti la Fiorentina Under 16 resta al vertice della classifica a 31 punti, a 8 lunghezze di vantaggio dall'Empoli. Infine hanno giocato anche gli Under 15, i quali hanno perso per 1-2 contro il Perugia. I viola si trovano così al quinto posto in classifica a 11 punti.