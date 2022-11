Tutto quanto è successo nel week end viola

Ecco cosa è successo nel fine settimana alle altre squadre della Fiorentina. Dalla Primavera agli Under 15.

Redazione VN

Il primo fine settimana senza il campionato di Serie A non ha visto impegnate neanche la Primavera di Aquilani che attualmente naviga a metà classifica in sesta posizione. In campo invece le donne viola che hanno pareggiato a reti bianche nel big match contro l'Inter (qui il racconto della partita) e in classifica restano al terzo posto a 5 punti dalla capolista Roma dietro anche alla Juventus.

A riposo anche il campionato Under 18 dove la Fiorentina guida la classifica del girone A con ben 6 punti di vantaggio sulla Roma, in campo invece le tre formazioni più giovani gli Under 17 hanno pareggiato 2-2 in casa contro il Napoli penultimo in classifica a cui è riuscita una rimonta negli ultimi 5 minuti grazie a due rigori. I viola di Galloppa hanno perso la testa della classifica e sono adesso secondi ad un punto dalla capolista Genoa.

Gli Under 16 guidati da Marco Capparella si sono imposti agevolmente a Pisa (ultimo in classifica) per 3-1 ed hanno mantenuto la testa della classifica del Girone C con ben 5 punti di vantaggio sull'Empoli. Infine dobbiamo ricordare il pareggio degli Under 15 sempre a Pisa per 0-0. I ragazzi di Nicola Magera per il momento stazionano nella parte bassa della classifica ben lontani dalle prime posizioni.