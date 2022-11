Femminile [FINALE] – Fiorentina-Inter 0-0, tante occasioni, ma reti bianche

La Fiorentina di Patrizia Panico riparte da un pareggio contro l'Inter, nel big match della 9° di Serie A femminile. Le viola non riescono ad avere la meglio sulle nerazzurre di Rita Guarino, più pimpanti nel primo tempo. Nella seconda frazione viene fuori la compagine gigliata che sfiora il goal a più riprese. Il risultato però no cambia: al 'Torrini' finisce 0-0. Fiorentina ed Inter si spartiscono la posta e restano 3° e 4° dietro la Juventus, vittoriosa a Parma. Nel prossimo turno la Fiorentina ospiterà il Como, in grado oggi di fermare sul pareggio il Milan capolista --> SERIE A FEMMINILE: RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA