Supercoppa Primavera, le pagelle: Amatucci faro, Falconi e Distefano top

La Fiorentina ha conquistato per la terza volta la Supercoppa Primavera (eguagliando il record della Juventus)

MARTINELLI 7 : pronti via e risponde presente su Iliev che gli si presenta solo pronto a dare una piega diversa alla finale. Ma il buon Tommaso ha idee diverse e respinge, mantenendo lo 0-0. Nella ripresa si ripete sul diagonale insidioso di Carboni. Sulla bomba di Owusu non può davvero farci nulla.

BIAGETTI 6,5 : attento in marcatura, puntuale nelle letture, preciso in fase di impostazione.

KRASTEV 6 : sbaglia subito un tocco che per poco non spiana la strada al vantaggio nerazzurro, poi gioca una partita ordinata. (dal 34' st COMUZZO sv )

AMATUCCI 8 : stappa la partita con un gioiello su calcio di punizione, alla quale aggiunge il solito lavoro di ottima qualità in fase di impostazione.

FALCONI 7,5 : si batte e si sbatte in mezzo al campo, taglia e cuci prezioso per spaccare la mediana avversaria e mantenere il predominio viola nel possesso.

BERTI 7: gioca tra le linee, a volte mezzala e a volte seconda punta, e proprio per questo riesce a essere al posto giusto nel momento giusto in occasione del raddoppio. Poi tanta corsa e intelligenza, soprattutto nello schermare le linee comode di passaggio per gli avversari. (dal 42' st VITOLO sv)