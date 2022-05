Sorride anche l’Under 17. I baby Viola superano il primo turno dei play off

Successo per i ragazzi di Galloppa

Sembrano essere davvero in un momento d'oro le selezioni giovanili della Fiorentina. Dopo il trionfo in Coppa Italia per la Primavera (rivivi il live), arrivano grandi notizie anche dall'Under 17 di Galloppa. I viola superano infatti il Genoa e approdano al secondo turno dei playoff del campionato U17[LEGGI TUTTI I RISULTATI]. A renderlo noto è la stessa Fiorentina con una nota: