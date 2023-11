Derby senza sorriso per gli Under 15 di Leonardo Pettinari, che, nella settima giornata di campionato, hanno perso per 2-1 sul campo dell'Empoli. Viola subito in vantaggio con Coratella, ma la doppietta di Isidori consegna tre punti ai padroni di casa. La Fiorentina si ferma per la prima volta in campionato e, dopo due pareggi, continua la serie di gare senza vittorie. I gigliati restano fermi a 11 punti, sempre in zona playoff.