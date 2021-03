Quinto (vice Aquilani): “Pari che ci sta stretto. Faccio i complimenti ai ragazzi”

Mister Quinto (vice di Alberto Aquilani) ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai social ufficiali della Fiorentina dopo il pari della Primavera viola contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni:

Pareggio stretto? Sì, per quello che i ragazzi hanno espresso in campo. Una partita comunque combattuta. Sapevamo che erano una squadra molto d’impatto e che l’avrebbero preparata così. Però dobbiamo fare solo i complimenti ai nostri ragazzi perchè hanno fatto una bella partita dal punto di vista del gioco e della cattiveria. Cattiveria che forse ci era mancata nella partita di Genova contro la Sampdoria. Prossimi impegni? Abbiamo una settimana pesante, dobbiamo vedere come stanno gli “incerottati”, perchè con l’infortunio di oggi di Pierozzi siamo un po’ corti. Non sarà comunque un problema perchè ci sono tanti ragazzi che si allenano per farsi trovare pronti