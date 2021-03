Primavera – Fiorentina-Sassuolo, LIVE. Emiliani in vantaggio su punizione

FIORENTINA (4-3-3) – Brancolini; Gabrieli, Frison, Chiti, Pierozzi; Bianco, Corradini, Neri; Milani, Munteanu, Spalluto.

A disp.: Ricco, Giordani, Gentile, Ghilardi, Saggioro, Amatucci, Toci, Di Stefano, Tirelli, Sene, Falconi, Favasuli

All.: A. Aquilani (in panchina M.Quinto)

——

SASSUOLO (3-5-2) – Vitale; Arabat, Piccinini, Flamingo; Yeferson Paz, Mercati, Artioli, Marginean, Saccani; Samele, Manara

A disp.: Zacchi, Uni, Ranem, Pieragnolo, Pinelli, Cannavaro, Florentine, Karamoko, Mattioli, Reda, Ripamonti

All.: E.Bigica

——

Arbitro: A.Colombo (Como)

[D’Ascanio-Minafra]

——

Ammoniti: 18 Gabrieli (F)

Espulsi:

Pali/traverse:

Recupero: p.t. – s.t.