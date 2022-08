Primavera, nel ritiro di Fiumalbo volti nuovi nello staff di Aquilani

La Primavera prepara la nuova stagione nel ritiro di Fiumalbo dove rimarrà fino al 6 agosto. Prima dell'esordio in campionato, in programma il 21 agostoad Udine. Nello staff di Alberto Aquilani il nuovo mister in seconda Cristian Agnelli, il preparatore dei portieri Massimiliano Benassi e il preparatore atletico Giuseppe Mazza.