FOTO – La Primavera sale in vetta (alla montagna). E Aquilani scruta l’orizzonte

Gita in montagna per la Fiorentina Primavera che sta lavorando in questi giorni a Fiumalbo per il ritiro precampionato. Il gruppo dei giocatori e dello staff viola si è concesso una escursione sul Monte Gomito in zona Abetone, forse per provare l'effetto che fa arrivare in vetta (per riprovarci in campionato). A documentare la giornata è stato il tecnico Alberto Aquilani via social, compreso un post che lo ritrae a scrutare il bellissimo panorama con la didascalia "2022/2023 is coming, Fiorentina".