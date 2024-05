Primavera, i playoff (senza Fiorentina) si disputeranno al Viola Park

La fase finale del campionato Primavera 1 si disputerà al Viola Park. E' questa la notizia che arriva direttamente dalla Lega Serie A: i playoff scudetto si disputeranno dunque nello stadio Curva Fiesole del centro sportivo della Fiorentina, dal 24 al 31 maggio. Non parteciperà, però, la formazione viola allenata da mister Galloppa che a 3 giornate dalla fine, è già matematicamente fuori dalla zona playoff (CLASSIFICA). I giovani viola possono però consolarsi con la Coppa Italia messa ancora una volta in bacheca con la vittoria in finale sul Torino dello scorso 4 aprile.