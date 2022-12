Non solo Agostinelli, un altro viola in prestito alla Reggina tornerà a Firenze

Si concluderà a breve l'avventura di due giovani viola alla Reggina. Come mi abbiamo riportato nella giornata di ieri, infatti, il fantasista Vittorio Alberto Agostinelli farà ritorno a Firenze per cercare una nuova collocazione dopo una parentesi in cui non è riuscito ad imporsi in maglia granata. Lo stesso destino, secondo quanto riporta TMW, anche per Eduard Dutu, difensore rumeno classe 2001. Anche in questo caso si cercherà una nuova avventura in prestito per il ragazzo.