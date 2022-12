VN – Agostinelli torna a Firenze. Per lui molte richieste

Vittorio Agostinelli lascia la Reggina dove si trova in prestito. Per lui tante richieste da squadre di B e C

Il fantasista Vittorio Agostinelli esterno sinistro classe 2002 lascia la Reggina a gennaio non avendo mai trovato spazio nella formazione che guida il campionato cadetto. Agostinelli tornerà alla Fiorentina per cambiare ancora maglia. Per lui ci sono diverse richieste in Serie B (Cosenza e Brescia) C (Pescara, Feralpi e Avellino)