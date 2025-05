Vigorelli pesca nella Primavera viola: ecco chi passa sotto la sua procura

Edoardo Sadotti, difensore centrale classe 2006 della Fiorentina Primavera, ha scelto di affidarsi alla Vigogloballiance, agenzia dell'agente Claudio Vigorelli. Il giovane toscano si aggiunge ad una vera e propria colonia di giocatori viola già entrati a far parte della stessa agenzia: Kayode, Lucchesi, Croci, Tchouameni, ma anche Nicolò Zaniolo. Tra Viareggio Cup, campionato Primavera e Coppa Italia sono state 16 le presenze in viola in questa stagione. L'inizio è stato veramente incoraggiante, salvo poi vedere i propri minuti scendere di settimana in settimana. Ad annunciare il passaggio è stata la stessa Vigogloballiance sul proprio profilo Instagram: