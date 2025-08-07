Primavera: il 2006 Sadotti rinnova con la Fiorentina. Il nuovo accordo

Due anni di rinnovo per il contratto di Edoardo Sadotti con la Fiorentina. Il difensore classe 2006, in forza alla Primavera di Galloppa, ha firmato un nuovo accordo fino al 2028. A rendere nota l'estensione è la sua agenzia, la stessa di molti talenti viola. Lo ha annunciato su Instagram, Andrea Ritorni, già scopritore di Kayode e capo scout della Vigo Global Alliance di Claudio Vigorelli.