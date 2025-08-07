Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Primavera: il 2006 Sadotti rinnova con la Fiorentina. Il nuovo accordo

ancora in viola

Primavera: il 2006 Sadotti rinnova con la Fiorentina. Il nuovo accordo

Sadotti Primavera
Il 2006 Edoardo Sadotti rinnova il proprio contratto con la Fiorentina: a renderlo noto la sua agenzia, la stessa di molti talenti viola
Redazione VN

Due anni di rinnovo per il contratto di Edoardo Sadotti con la Fiorentina. Il difensore classe 2006, in forza alla Primavera di Galloppa, ha firmato un nuovo accordo fino al 2028. A rendere nota l'estensione è la sua agenzia, la stessa di molti talenti viola. Lo ha annunciato su Instagram, Andrea Ritorni, già scopritore di Kayode e capo scout della Vigo Global Alliance di Claudio Vigorelli.

Leggi i
commenti
Giovanili: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA