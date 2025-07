Primavera, Sadotti: “Mi ispiro a Pongracic. Fra 5 anni mi vedo ancora qui”

Sono una persona tranquilla e piuttosto riservata, ma allo stesso tempo ho una buona cerchia di amici e tanta voglia di incontrare nuove persone. Quando sono arrivato alla Fiorentina, ormai dieci anni fa, ho capito che potevo puntare più in alto. Ho cambiato mentalità e approccio. Ispirazione? Mi considero un difensore moderno, che ama impostare il gioco e non spazza il pallone a meno che non sia necessario. Non sono un giocatore falloso, preferisco un gioco pulito. Mi ispiro a Pongracic tra i difensori della prima squadra: studio molto le sue partite. Il campionato? Il livello cresce di anno in anno. Quest’anno giocheremo anche la Youth League, affrontando squadre da tutta Europa. Non possiamo sottovalutare nessuno. L’obiettivo è vincere lo Scudetto, dopo esserci andati vicini la scorsa stagione, conquistare un’altra Coppa Italia e andare il più avanti possibile in Youth League. A livello personale, sogno l’esordio in prima squadra. Obiettivi? Tra cinque anni mi immagino ancora qui, al Viola Park, un centro incredibile come pochi in Europa.